Die Airbus-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Rückgang an der XETRA-Börse. Zum Handelsschluss notierte das Papier bei 139,98 Euro, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Luftfahrtkonzerns. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 160,33 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 5,23 Euro je Aktie. Zudem wird mit einer Erhöhung der Dividende auf 2,19 Euro gerechnet, verglichen mit 1,80 Euro im Vorjahr. Diese positiven Aussichten stehen im Kontrast zum jüngsten Quartalsergebnis, bei dem Airbus einen Gewinnrückgang verzeichnete. Anleger bleiben gespannt auf die nächste Bilanzvorlage, die für den 30. Oktober 2024 erwartet wird.

Airbus Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...