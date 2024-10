Am 14. Oktober feierte HONGQI mit seinen neuen Elektrofahrzeugen, dem EH7 und EHS7, auf dem Pariser Autosalon 2024 Premiere und gab die Eröffnung der Bestellungen in Europa bekannt. Diese beiden neuen Modelle erregten aufgrund ihrer hervorragenden Leistung und angemessenen Preise die Aufmerksamkeit globaler Verbraucher. HONGQI brachte einen Hauch lebendigen chinesischen Rot auf den Pariser Autosalon 2024.

Bei der Präsentation hielt Herr Liu Changqing, der Vizepräsident des HONGQI Markenbetriebs der FAW, eine Markenpräsentation, die der Welt den einzigartigen Charme und das tiefe Erbe der HONGQI-Marke vorstellte. Herr Liu Changqing stellte die beiden neuen Fahrzeuge EH7 und EHS7 vor, die aufgrund ihres ausgezeichneten Designs und ihrer fortschrittlichen Technologie viel Aufmerksamkeit auf sich zogen. Er gab auch die Preise für diese beiden Fahrzeuge bekannt: Der EH7 beginnt bei 49.999 €, während der EHS7 bei 53.999 startet und den Verbrauchern eine kosteneffiziente Option bietet.

Am Veranstaltungstag trat Joyce Jonathan, eine berühmte französische Sängerin, mit Eleganz auf und wurde zur ersten Benutzerin des HONGQI EHS7 ernannt. HONGQI kündigte auch offiziell den Start eines bedeutenden Co-Branding-Projekts mit dem international renommierten Stoffhersteller SCABAL an, das ebenfalls eine gemeinsame Hommage an den Geist von Qualität und Innovation darstellt.

Die Enthüllung und die Eröffnung der Bestellungen für den HONGQI EH7 und EHS7 auf dem Pariser Autosalon 2024 haben sie aufgrund ihrer hervorragenden Produktqualität, des kosteneffizienten Preises und der ehrlichen Servicepolitik ins Rampenlicht gerückt. Diese Einführung zeigt der Welt die starke Kraft von HONGQI im Bereich neuer Energien und legt eine solide Grundlage dafür, dass HONGQI zur "neuen Luxusautomarke der Welt" wird.

Die Entwicklungsstrategie von HONGQI auf dem europäischen Markt ist klar, und es wird aktiv ein neues Energie-Kanalnetz aufgebaut, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit europäischen Partnern gestärkt sowie das Markenbewusstsein und die Einflussnahme erhöht. Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird HONGQI weitere 10 neue Modelle auf den Markt bringen, um den Bedürfnissen europäischer und globaler Verbraucher nach hochwertigen, intelligenten und umweltfreundlichen Fahrzeugen gerecht zu werden.

