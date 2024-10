Paris (www.anleihencheck.de) - Ende September ist das Pfund Sterling gegenüber der Gemeinschaftswährung auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren gestiegen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Devisenhändler hätten nur noch 0,83 Pfund je Euro gezahlt. Hauptgrund sei der britische Wirtschaftsmotor, der wieder zunehmend Fahrt aufnehme. Laut dem Statistikamt ONS sei das Bruttoinlandsprodukt im September um 0,2 Prozent gestiegen, nachdem es in den beiden Vormonaten stagniert habe. Um internationale Investoren anzuziehen, wolle die seit Juli amtierende Regierung unter Premierminister Keir Starmer zudem die Regulierung lockern. Der Labour-Politiker habe dazu am Montag auf einer internationalen Konferenz in London neue Schritte angekündigt. ...

