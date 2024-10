SJB FondsEcho. New Capital Asia Future Leaders Fund. Wachstumstitel. Asiatisch. Nach einer mehrjährigen Durststrecke fallender Kurse sind die Notierungen chinesischer Aktien seit Ende September rasant angestiegen. In nur wenigen Handelstagen summierten sich die Kursgewinne auf über 25 Prozent in der Spitze, was dazu führte, dass der Hang Seng Index plötzlich ganz oben auf der Liste der am besten performenden Märkte 2024 zu finden war. Von dieser Entwicklung konnte auch der mit rund einem Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...