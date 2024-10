Im Retail-Banking wurden 2023 weltweit 3,14 Bio. US-Dollar an Erträgen erzielt. In Europa lag das Wachstum mit 8,7% dabei leicht über dem weltweiten Durchschnitt (8%). Ein große Treiber war das Zinsgeschäft, doch künftig werden "digitale Angebote eine Schlüsselrolle einnehmen", analysiert Reinhard Höll, Partner bei McKinsey, für PLATOW. Für die von Oliver Lüsch geführte BBBank sind das alles längst keine Neuigkeiten. Nach dem Rekordjahr 2023 (Bilanzsumme erstmals über 17 Mrd., Kundengeschäft rd. 34 Mrd. Euro) steht für 2024 ein "sehr positives Jahresergebnis" bevor, erklärt Lüsch ggü. PLATOW: "Wir erzielen eine sehr positive Leistungsbilanz. Die Erträge steigen. Gleiches gilt auch für den Aufwand, insbesondere den Zinsaufwand." 30.000 Kunden konnten 2024 bundesweit gewonnen werden, rd. 60 % in der Altersgruppe bis 39 Jahre. "Sehr erfolgreich" war die BBBank im Bereich ...

