NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Daimler Truck bleibe nach den Quartalszahlen von Wettbewerber Volvo und dessen Ausblick sein "Top Pick" unter den europäischen Lkw-Herstellern, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daimler Truck sei stärker auf den US-Markt ausgerichtet, der schneller wachse./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 11:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 11:39 / ET



ISIN: DE000DTR0CK8

