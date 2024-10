Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 octobre/October 2024) - Effective immediately, Organic Potash Corporation is suspended pursuant to CSE Policy 3 for failure to meet the Continued Listing Requirements. The suspension is considered a Regulatory Halt as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules.

_________________________________

Avec effet immédiat, Organic Potash Corporation est suspendue conformément à la politique 3 du CSE pour non-respect des exigences de maintien de l'inscription. La suspension est considérée comme un arrêt réglementaire tel que défini dans le Règlement 23-101 sur les règles de négociation.

Date : Le 18 OCT 2024 Symbol/Symbole : OPC

