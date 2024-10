Nach MAGA und TRUMP: PolitiFi Coin Freedum Fighters geht im ICO durch die Decke! Jetzt einsteigen?

Der neue PolitiFi Coin Freedum Fighters ($DUM) ist seit wenigen Stunden im Presale erhältlich und hat innerhalb einer Stunde 100.000 Dollar umgesetzt, nachdem Wale von $TRUMP und $MAGA nun auf $DUM setzen. Während Krypto-Anleger den Wahlkampf zur US-Präsidentschaftswahl genau verfolgen und auf den möglichen Ausgang auf Polymarket wetten, geht man bei Freedum Figthers einen anderen Weg. Hier setzt man auf Satire und sorgt so für Abwechslung vor der Wahl.

Das Projekt lädt Politik Interessierte ein, sich auf die Seite von "Magatron" oder "Kamacop 9000" zu stellen, zwei Robo-Versionen der führenden Kandidaten für das Amt. Sowohl Liberale als auch Demokraten können an dieser spielerischen Version der US-Wahl teilnehmen und mit dem projekteigenen Token, dem plattformübergreifend zugänglichen $DUM, an Debatten und Abstimmungen teilnehmen und Belohnungen verdienen.

Im Moment können frühe Investoren $DUM für 0,00005 $ pro Token kaufen. Der Preis wird jedoch über mehrere Vorverkaufsstufen steigen, wobei die nächste Runde bei 0,000075 $ pro $DUM liegt.

PolitiFi angesichts der bevorstehenden US-Wahlen immer gefragter

Der PolitiFi-Sektor brummt am Kryptomarkt und stieg in den letzten 24 Stunden um 6,26 % auf eine Marktkapitalisierung von 772 Millionen Dollar. Auf Polymarket setzen Anleger 622 Millionen Dollar auf den Sieg von Trump, verglichen mit 414 Millionen Dollar für Harris. Das gesamte Handelsvolumen auf dem Markt für Präsidentschaftswahlen auf Polymarket hat die Marke von 2 Milliarden Dollar überschritten.

Es ist klar, dass die Branche auf einen Sieg von Trump setzt, was sich positiv auf die Preise der mit Trump verbundenen PolitiFi Coins ausgewirkt hat. Zum Beispiel stieg $TRUMP um 6,72 %, während $MAGA in den letzten Tagen um 2,78 % zulegte.

Aber auch Kamala Harris-bezogene Coins haben sich gut entwickelt. Im gleichen Zeitraum stieg Kamala Harris ($HARRIS) um 7,11 %, und Kamala Horris ($KAMA) verzeichnete einen Anstieg von 14,28 %. Verspätet signalisiert das Harris-Lager auch positive regulatorische Schwingungen für Krypto, also wer auch immer gewinnt, Investoren, die auf Kryptowährungen setzen, könnten am Ende als Gewinner hervorgehen.

Während diese Untergruppe der Meme Coins in letzter Zeit viel Aufsehen erregt, wenden sich die Wale angesichts des nur noch zweieinhalb Wochen entfernten Wahltags auch neuen Coins aus diesem Bereich zu. Ein Coin, der das Interesse der Wale geweckt hat, ist FreeDum Fighters, der am Donnerstag in nur einer Stunde 100.000 Dollar umgesetzt hat. Aber was hat es mit FreeDum Fighters auf sich, dass Krypto-Investoren so begeistert sind?

FreeDum Fighters: Magatron vs Kamacop

FreeDum Fighters stellt Magatron und Kamacop 9000 vor, die beide bereit sind, sich dem Wahlkampf zu stellen. Die Figuren von Trump und Harris sammeln Unterstützung aus allen Ecken des kryptopolitischen Spektrums, um an wöchentlichen Debatten teilzunehmen, die den harten Wahlkampf vor dem Wahltag auf satirische Art und Weise widerspiegeln.

Die Nutzer können auf den Social-Media-Konten von FreeDum Fighters witzige Argumente für die "Maga Machine" oder den "Jäger der Ungerechtigkeit" formulieren, und das Gewinnerteam erhält geheime "Regierungsgelder" per Airdrop, die politisches Engagement in echte Gewinne verwandeln.

MAGA fans, hippies, rednecks, and commies



Freedum Fighters presale is coming!



Get ready to make promises you won't keep, 'cause $DUM is about to Make Crypto Great Again pic.twitter.com/ffJtkWzaMo - FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) September 24, 2024

Zusätzlich bietet das Projekt einen Abstimmungsmechanismus durch Staking, der es den Nutzern ermöglicht, ihren FreeDum-Kämpfer zu wählen und eine hohe Staking-Rendite über zwei verschiedene Staking-Protokolle zu sammeln. Der patriotische Magatron bietet derzeit beeindruckende 861,51% APY, während die Feministin Kamacop 9000 mit erstaunlichen 28.755% APY aufwartet.

$DUM, die Hauptwährung für den Eintritt in das FreeDum Fighters-Ökosystem, ist die Grundlage für die Debattenbelohnungen und das Staking. Mit diesem Token können die Nutzer abstimmen, Belohnungen verdienen und an verschiedenen Aktivitäten innerhalb des Projekts teilnehmen.

Wenn Nutzer in den Vorverkauf investieren, werden sie aufgefordert, mit ihren $DUM-Token für einen der Kandidaten zu stimmen (zu setzen). Wenn ihr gewählter Kandidat eine Debatte gewinnt oder wichtige positive Ereignisse eintreten, erhalten sie Belohnungen per Airdrop, die zu ihrem gestakten Token hinzugefügt werden. Nur diejenigen, die ihre Stimme durch Staking abgegeben haben, sind für diese Belohnungen qualifiziert.

Etwa 108 Milliarden $DUM-Token werden im Vorverkauf angeboten

Insgesamt gibt es 270 Milliarden $DUM-Token, wobei 40 % - oder 108 Milliarden $DUM-Token - für den Vorverkauf vorgesehen sind. Zwanzig Prozent, d.h. 54 Milliarden $DUM, werden in einen Liquiditätspool fließen, um einen stabilen Handel an dezentralen Börsen (DEX) zu gewährleisten. Ein gleicher Betrag wird für Staking Pools reserviert.

Zusätzlich werden 10 % des Gesamtangebots, also 27 Milliarden $DUM, in die oben erwähnten Debattenbelohnungen fließen, so dass alle Teilnehmer die Chance haben, einen Anteil an diesem Topf zu erhalten.

Die verbleibenden 10 % sind für verschiedene Initiativen vorgesehen, darunter Marketingstrategien, die an reale politische Meilensteine geknüpft sind, um den Bekanntheitsgrad des Projekts zu erhöhen. Laut der Roadmap der FreeDum Fighters sollen diese Bemühungen bereits in der ersten Phase anlaufen. Auch nach der Wahl sind Listins an verschiedenen Börsen geplant.

Wie man am Freedum Fighters Presale teilnimmt

Politische Token erleben dieses Jahr einen regelrechten Hype und $DUM ist bestens gerüstet, um auf dieser Welle mitzureiten, da die Wahlen weiterhin die Schlagzeilen beherrschen. $DUM spricht Unterstützer beider Seiten an und lockert das ganze Thema mit witzigen Memes etwas auf. Egal ob Magatron oder Kamacop 9000 den Sieg davonträgt, $DUM-Investoren könnten in beiden Fällen profitieren.

Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann die Freedum Fighters Website besuchen, seine Wallet verbinden und $DUM dank des Multi Chain Launches mit $BNB, $ETH, $SOL oder $USDT kaufen. Der Smart Contract von FreeDum Fighters wurde von Coinsult und SolidProof geprüft und als fehlerfrei zertifiziert. Interessenten sollten auch der Community auf X und Telegram beitreten, um keine News mehr zu verpassen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DUM im Presale kaufen.

