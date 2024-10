Tesla hat in den vergangenen Tagen sein gesamtes Bitcoin-Vermögen auf mehrere unbekannte Wallets übertragen. Was der E-Autobauer vorhat, ist unklar. Firmenchef Elon Musk gilt eigentlich als Krypto-Fan. Will er jetzt verkaufen? Tesla gehört zu den Unternehmen mit den größten Beständen an Bitcoin. Die Krypto-Reise begann Anfang 2021, als der E-Autobauer Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar kaufte. Tesla verkaufte Bitcoins mit Verlust Bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...