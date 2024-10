NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach der jüngsten Talfahrt am Freitag etwas stabilisiert. Im New Yorker Handel wurden für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0867 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0847 (Donnerstag: 1,0866) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9219 (0,9203) Euro gekostet.

Am Donnerstag war der Euro nach der Leitzinssenkung der EZB und robusten US-Konjunkturdaten mit 1,0811 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang August abgerutscht. Vor dem Wochenende standen in der Eurozone und den USA keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Laut der Landesbank Helaba wird es in der kommenden Woche mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie dem Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland wieder interessanter./gl/he