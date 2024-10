NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag seine Anfangsverluste abgeschüttelt und ein Rekordhoch erreicht. Zum Handelsende behauptete der US-Leitindex ein Plus von 0,09 Prozent auf 43.275,91 Punkte und verbuchte so einen Wochengewinn von 1 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,40 Prozent auf 5.864,67 Punkte. Er blieb damit nur wenig unter seiner am Vortag früh erreichten Bestmarke. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 gewann auch dank erfreulicher Nachrichten von Netflix 0,66 Prozent auf 20.324,04 Zähler. Er legte auf Wochensicht um knapp 0,3 Prozent zu. Bis zum Rekordstand aus dem Sommer fehlt ihm noch ein Stück./gl/he

US64110L1061, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711