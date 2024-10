Krypto-News: BlackRock kauft wieder massiv Bitcoins ein!

Die Stimmung im Bitcoin ist wieder nahe dem Hochpunkt. Ebenso wie der Kurs. Denn dieser notiert nur noch etwa 7,5 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar. Praktisch nur noch ein Katzensprung, den der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung bereits nächste Woche schaffen könnte.

Mindestens ebenso viel Freude wie die Bitcoin-Investoren hatten vergangene Woche wohl die Emittenten der börsengehandelten Fonds. Denn diese haben in der letzten Woche allein über 2,1 Mrd. US-Dollar eingenommen. Ein Grund für BlackRock, um kräftig nachzukaufen!

(Der Bitcoin notiert nicht einmal mehr 7,5 Prozent unter seinem Allzeithoch - Quelle: Tradingview.com)

BlackRock kauft in nur 3 Tagen 14.745 $BTC

Wie alle großen Bitcoin-Spot-ETFs ist auch der iShares Bitcoin Trust von BlackRock ($IBIT) physisch besichert. Das bedeutet, der Emittent muss mindestens 95 Prozent des enthaltenen Kapitals auch tatsächlich in Bitcoins halten. Das macht Konzerne wie BlackRock immer wieder zu Käufern von großen Beträgen in Bitcoins.

Allein in den letzten 3 Tagen kaufte BlackRock erneut 14.745 $BTC im Wert von insgesamt über 1 Mrd. US-Dollar. Mittlerweile hält der Konzern 385.591 $BTC (26,55 Mrd. US-Dollar), was ihn nicht nur zu einem der größten Bitcoin-Investoren überhaupt macht, sondern seinen Bitcoin-Spot-ETF auch zum größten börsengehandelten Fonds auf eine Kryptowährung. Derzeit scheint die Stimmung der institutionellen Investoren abgesehen davon hervorragend zu sein.

So sieht es nicht nur so aus, als würden die Zuflüsse anhalten, sondern wahrscheinlich werden sie sich in den nächsten Wochen sogar noch steigern. Zur Überraschung vieler Investoren scheint das in Ethereum derzeit ganz ähnlich zu sein, wenn auch nicht im selben Ausmaß wie bei den Bitcoin-Spot-ETFs. Damit dürfte der Kryptomarkt von den börsengehandelten Fonds noch für lange Zeit profitieren, was unter anderem auch Pepe Unchained ($PEPU) einem neuen Coin mit unglaublichem Potenzial zugutekommt.

Ist Pepe Unchained der Coin, auf den der Kryptomarkt gewartet hat?

Pepe Unchained ist ein neuartiger Coin. Und zwar in jeder Hinsicht. Denn $PEPU befindet sich nicht nur gerade im ICO, weshalb die Token günstig gekauft werden können, sondern besitzt eine ganze Bandbreite an Funktionen, die den Coin einzigartig machen. Darunter fällt insbesondere die moderne und eigens für $PEPU entwickelte Blockchain. Diese bildet als Layer-2 praktisch ein Upgrade zur Ethereum Blockchain.

Da durch die Ethereum-ETFs bald das ganze ETH-Ökosystem stark profitieren könnte, sieht es gut dafür aus, dass auch $PEPU zu den Gewinnern gehört. Die Blockchain von $PEPU ist so effizient, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es bald andere Entwickler gibt, die sie für ihre Token und dApps nutzen. Damit würde ein ganzes $PEPU-Ökosystem entstehen, was den Kurs zum Explodieren bringen könnte.

(Das ICO von $PEPU explodiert derzeit regelrecht - Quelle: pepeunchained.com)

Obwohl $PEPU noch nicht einmal offiziell an den Börsen gehandelt wird, schlägt der Coin schon jetzt unglaubliche Wellen. Denn in den vergangenen Wochen ist die Community auf sage und schreibe 62.000 Anleger angewachsen. Auch die Vorverkaufssumme ist aufgrund der hohen Nachfrage regelrecht explodiert und $PEPU ist auf mittlerweile über 20,5 Mio. US-Dollar angestiegen.

Dennoch ist da noch viel Luft nach oben und Analysten glauben, die ersten Investoren von $PEPU könnten mit unglaublichen Gewinnen belohnt werden. Schaut man sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, finden sich dort in erster Linie Coins, die auch eine eigene Blockchain haben und oft Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen, sodass die Chancen auch für $PEPU gut stehen, ähnliche Erfolge zu erzielen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.