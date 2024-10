Biological Lattice Industries Corp. (BLI) ist ein führender Innovator für Biofabrikations- und Life Science-R&D. Heute hat das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss einer Pre-Seed-Investmentrunde von $1,8 Millionen unter Führung der griechischen Venture Capital-Firma Uni.Fund bekannt gegeben. In Verbindung mit der Bekanntgabe über die Finanzierung führt BLI seine erste umfassende Lösung für die Biofabrikation ein: BioLoom BLI's fortschrittlicher 3D-Bioprinter sowie Loominus Studio die umfassende Software-Plattform, die Biofabrikations-Workflows revolutioniert.

BLI, ein US-Startup mit R&D-Operationen in Griechenland, möchte für die globale R&D Community die Biofabrikation radikal vereinfachen, durch die Bereitstellung von intelligenten, automatisierten Tools, die das Design, die Herstellung und das Testen von Biomaterialien verschlanken. Biomaterialien sind für zahlreiche biologische Anwendungen unabdingbar. Diese reichen von komplizierten 3D-Zellkultursystemen für die Emulation von Humanbiologie bis hin zur nächsten Generation von resorbierbaren medizinischen Geräten sowie Medikamentbereitstellungssystemen für die Reparatur von geschädigtem Gewebe.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Uni.Fund, um unsere Vision der Demokratisierung von Biofabrikation zu realisieren, sagte Filippos Tourlomousis ,Gründer und CEO von BLI. Mit diesen Geldmitteln können wir die Entwicklung unserer umfassenden Plattform beschleunigen, sodass Forscher mit mehr Präzision, Reproduzierbarkeit und Effizienz arbeiten können.

Loominus Studio: Eine umfassende Plattform für Biofabrikation

Derzeit erfordern Biofabrikationsworkflows oft die Koordinierung von zahlreichen Protokollen, Parametern und Instrumenten, die alle nicht integriert sind. Loominus Studio BLI's Softwareangebot, integriert alle Aspekte des Biofabrikationsworkflow, angefangen beim Design bis hin zur Fabrikation. Dank dieser umfassenden Lösung können Forscher komplexe Workflows automatisieren, die Reproduzierbarkeit verbessern und den Aufwand für die Optimierung des Biofabrikationsprozesses verringern.

Loominus Studio stellt einen neuen Standard in der Biofabrikation dar, da Laboratorien sich nun auf Innovation und nicht mehr auf die technischen Herausforderungen der Integration konzentrieren können, sagte Filippos Tourlomousis. Unser Ziel ist es, die Biofabrikation so einfach und intuitiv wie möglich zu machen, sodass Forscher keine technischen Hürden mehr überwinden müssen.

BioLoom: Mehr als einfaches Bioprinting

Ein wichtiger Bestandteil des wachsenden Tool-Ecosystems von BLI ist BioLoom ein flexibler, extrusionsbasierter 3D-Bioprinter, der aus mehreren Materialien bestehende Gerüste und Geräte mit hoher Auflösung herstellen kann. Mit seiner Aktiven Umweltkontrolle garantiert BioLoom Reproduzierbarkeit und unterstützt die Einhaltung von Good Manufacturing Practice (GMP). Dies macht ihn besonders wertvoll für Laboratorien, die die Kommerzialisierung der Life Sciences vorantreiben möchten.

BioLoom bietet eine unvergleichliche Flexibilität und Präzision, fügte Tourlomousis hinzu. Er ist sowohl für akademische als auch kommerzielle Laboratorien geeignet und überwindet die derzeitigen Grenzen der Biofabrikation mit traditionellen 3D-Printern.

Die Rolle von Uni.Fund bei der Unterstützung der Deep Tech Innovation

Uni.Fund eine Venture Capital-Firma, die ausgezeichnete Deep Tech Startups in Europa unterstützt, bezeichnet BLI als eine transformierende Kraft in der Biofabrikation. BLI ist im Bereich Biotech ein Gamechanger. Sie folgen einer kühnen Vision was die weltweite Biofabrikation angeht, sagte Katerina Pramatari Gründungspartner bei Uni.Fund. "Ihr integrierter Ansatz für Life Sciences R&D, wobei sie fortschrittliche Hardware und KI-unterstützte Software miteinander kombinieren, ist genau die Art von Innovation, die Uni.Fund fördern möchte."

Die Zukunft von Biofabrikations-Labs gestalten

Mit seiner ehrgeizigen Vision möchte BLI Loominus als Branchenstandard für Biofabrikations-Labs etablieren. So bietet das Unternehmen ständig neue Tools und Funktionen, die die komplexen Abläufe vereinfachen. Das Investment wird die Verfügbarkeit von BioLoom und Loominus Studio auf dem Markt beschleunigen. Führende akademische Laboratorien benutzen diese bereits über das Programm für Early Adopters des Unternehmens.

Über Biological Lattice Industries (BLI)

Biological Lattice Industries Corp. (BLI) ist ein durch Venture Capital unterstütztes Start-Up, das 2021 gegründet wurde. sein Ziel ist die Demokratisierung der Biofabrikation für Life Sciences R&D. BLI's Plattform, Loominus Studio und das System von integrierten Hardware-Tools, einschließlich dem Bioprinter BioLoom, sollen die Art, wie Biomaterialien designt, hergestellt und getestet werden, revolutionieren.

