Die mit Spannung erwartete UCI Women's WorldTour 2024 - Tour of Chongming Island startet am 15. Oktober 2024. Achtzehn Teams aus aller Welt und 108 professionelle Radfahrerinnen treten auf einer Gesamtstrecke von 349,3 Kilometern gegeneinander an.

Während des dreitägigen Rennens durchqueren die Teilnehmerinnen 17 Gemeinden im Bezirk Chongming, passieren bekannte Sehenswürdigkeiten und kommen an malerischen Orten wie der Jangtse-Brücke, dem Changxing Island Country Park, dem Lotus Expo Park, dem Mingzhu Lake Park und der Shanghai Sports Training Base vorbei.

Die Teilnehmerinnen werden in die Faszination der Chongming Ecological Island eintauchen, wo sie die Schönheit der Landschaft, der Ökologie und der Kultur Chongmings bewundern und die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen in Shanghai spüren können.

Die UCI Women's WorldTour 2024 umfasst 27 Etappen weltweit, darunter 13 mehrtägige Veranstaltungen in Frankreich, Spanien, Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien.

Die Tour über die Insel Chongming ist nach wie vor die einzige mehrtägige Tour für Radfahrerinnen in China.

"Die Tour of Chongming Island ist eine internationale Profi-Veranstaltung in China. Sie hat das gleiche 2.WWT-Niveau wie die berühmten Radsportrennen Tour de France, Giro d'Italia und La Vuelta", so Feng Baozhong, Vice Chairman des Chinesischen Radsportverbands.

Bei dem dreitägigen Wettbewerb ist die erste Etappe die Chongxi-Etappe mit einer Gesamtstrecke von 108,9 Kilometern, die zweite Etappe ist die Chongdong-Etappe mit einer Gesamtstrecke von 129 Kilometern und die dritte Etappe ist die Chongzhong-Etappe sowie das Stadt-Rundstreckenrennen mit einer Gesamtstrecke von 111,4 Kilometern, so Feng.

"Unter den Radfahrerinnen befinden sich sechs nationale Meisterinnen, 16 Etappenmeisterinnen und 12 Event-Meisterinnen. Die Mannschafts-Gesamtsiegerin von 2023, Roland, und das UAD-Team, das von der Einzel-Gesamtsiegerin von 2023 vertreten wird, werden dieses Mal wieder antreten", sagte Feng gegenüber Shanghai Daily.

Luo Wenhua, stellvertretender Direktor des Sportbüros Shanghai, stellte die Vorbereitungen und die Besonderheiten der diesjährigen Veranstaltung vor.

"Das diesjährige Rennen stellt noch immer die Landschaft und die ökologischen Besonderheiten Chongmings in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung führt über die Yangtze-Brücke, den Fahrrad-Themenpark der Stadt Chenjia, die Sporttrainingsbasis Shanghai, den Dongtan Wetland Park und das Xisha-Mingzhu-Seenaturschutzgebiet und zeigt die neuen Errungenschaften von Chongmings ökologischer Insel von Weltklasse", kommentierte er.

Die diesjährige Veranstaltung wird vier große Höhepunkte bieten, fügte Luo hinzu.

Erstens fällt die Veranstaltung mit dem Ende der Nationalfeiertagsferien zusammen, und die Beliebtheit von "Sport plus Tourismus" während der Ferienwoche wird weiterhin gefördert.

Zweitens werden vor dem Hauptevent Amateur-Elite-Wettbewerbe durchgeführt, die den Standards von Profiwettbewerben entsprechen und die Entwicklung des Radsports fördern sollen.

Darüber hinaus wird eine interaktive und integrierte Kommunikation über mehrere Kanäle eingesetzt, um die Berichterstattung zu verbessern und eine lebendige Atmosphäre für die Veranstaltung zu schaffen.

Nicht zuletzt wird die Veranstaltung durch die Integration von Kultur, Sport, Wirtschaft und Reisen als Organisationsmodell des Wettbewerbs ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot an unterstützenden Aktivitäten bieten, die für alle Beteiligten ein wunderbares Erlebnis darstellen.

Nach Ansicht des Direktors des Distrikts Chongming, Li Jun, ist die Tour of Chongming Island - UCI Women's WorldTour 2024 eine der konkreten Maßnahmen zur Umsetzung und Durchführung des "Chongming World-class Ecological Island Development Plan Outline (2021-2035)" und der "Shanghai Sports Development Regulations".

In den letzten Jahren hat sich Chongming für die Förderung einer grünen Ökologie, einer nachhaltigen Produktion und eines grüneren Lifestyles eingesetzt und damit ein Zeichen für eine nationale ökologische Gemeinschaft gesetzt. Die Stadt hat einen Maßstab für umweltfreundliche Entwicklung in der Region des Jangtsekiang gesetzt und das Wachstum der Sportindustrie durch die Event-Wirtschaft und die Förderung des Sportkonsums vorangetrieben.

Li sagte, dass Chongming ein flaches Gelände, eine hervorragende Ökologie und ein günstiges Klima aufweist, was es zu einem idealen Ort zum Radfahren macht.

Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen, die Fahrradinfrastruktur zu verbessern, entwickelt Chongming einen Freizeit-Fahrrad-Greenway mit hohem Standard und einer Streckenführung, die als "ein Ring, fünf Kreise, 15 Längengrade und mehrere Punkte" beschrieben wird, sowie eine "Fahrradstadt" in der Stadt Chenjia. Diese Initiativen zielen darauf ab, der Öffentlichkeit Außenbereiche zur Verfügung zu stellen, in denen Radfahren, Tourismus, Sightseeing, Freizeit und Unterhaltung nahtlos miteinander verbunden sind.

Jedes Jahr finden öffentliche Radsportveranstaltungen wie das Yangtze River Delta Island Elite Race, die Island Cycling Tour und das Dongtan Cycling Festival statt, die ein unverwechselbares und einflussreiches Markenimage des Radsports prägen.

Das Programm "Jeder kann Rad fahren" wird in allen Grundschulen in Chongming durchgeführt und soll den Schülern die Grundsätze eines kohlenstoffarmen Lebens und umweltfreundlicher Fortbewegung vermitteln und Talente im Radsport fördern.

