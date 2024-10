Krypto-Experte Hayes rechnet mit 50 % Crash an einem Tag

In einem seiner letzten Interviews hat der Krypto-Experte Arthur Hayes auf ein bedrohliches Szenario verwiesen, welches für Erschütterungen an dem Kryptomarkt führen kann. Worauf sich Investoren jetzt einstellen sollten und wie sich der Krypto-Experte nun strategisch positioniert, erfahren Sie im folgenden Beitrag.

Krypto-Experte warnt vor enormen Crash für den Kryptomarkt

In seinem Neuseelandurlaub ist Arthur Hayes, dem Geschäftsführer der Kryptobörse BitMEX, beim Skifahren eine Analogie zu dem Kryptomarkt eingefallen. So würde es sich bei dem Israelkrieg um ein ähnliches Ereignis wie bei einer anhaltenden Schwachschicht in einer Schneedecke handeln, die bei dem richtigen Druck eine Lawine auslöst. Sollte dies geschehen, könnte zu einem Crash kommen, bei dem alles zusammenbricht.

Für die verschiedenen Szenarien hat er allerdings Szenarien aufgestellt. Sollte der Krieg nicht eskalieren und es stattdessen nur zu einer kleineren Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern kommen, wäre dies der beste Fall für die Finanzmärkte und die Kryptowährungen.

Zwar würden sich dann die brutalen Szenen fortsetzen, allerdings bliebe die Infrastruktur weitestgehend unbeschadet. Ebenso käme es nicht zu dem befürchteten Einsatz von Atombomben, von denen auf beiden Seiten schon die Rede war. Auch der Ölhandel wäre in einem solchen Szenario nicht benachteiligt und es würde mehr Geld gedrückt werden.

Im zweiten Szenario geht Hayes hingegen von der Sperrung der für den internationalen Handel wichtigen Straße von Hormus aus. Ebenso skizziert er, dass die Ölfeld niederbrennen und es in diesem Zusammenhang zu einem Crash des Kryptomarktes kommt.

Sofern die Ölfelder brennen oder Atombomben eingesetzt werden, sollten sich Kryptoinvestoren auf eine potenzielle Reduktion des Kryptomarktes von 50 % innerhalb eines Tages einstellen. Eine Ausnahme sieht er jedoch für Bitcoin. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf die steigenden Energiepreise.

So positioniert sich der Krypto-Experte Hayes im aktuellen Umfeld

Arthur Hayes ist hin- und hergerissen, ob er nun seine Fiatwährungen in digitale Assets umwandeln oder besser auf Bargeld und Anleihen sitzen bleiben sollte. Somit stellt sich die Frage, ob man die enormen Renditen des Bullenmarktes oder einen hohen Verlust riskieren will.

Eine Resilienz schreibt der Krypto-Experte BTC aus unterschiedlichen Gründen zu. Unter anderem ist sie darauf zurückzuführen, dass nur 7 % der gesamten Hashrate aus dem Iran stammt. Deshalb würde seiner Einschätzung nach auch ein Wegfall dieser nicht das Netzwerk gefährden.

Ebenso rechnet Hayes damit, dass sich die steigenden Energiepreise sogar positiv auf den Bitcoin-Preis auswirken können. Denn bei der Kryptowährung würde es sich um gespeicherte Energie in digitaler Form handeln.

Ein weiterer Faktor, welcher den Bitcoin-Preis laut Ansicht von Hayes unterstützt, ist, dass sich der Krieg in Israel inflationär auswirkt. Denn die Fed müsse somit mehr Geld drucken, um diesen zu finanzieren, wobei bereits jetzt 17,9 Mrd. USD an Unterstützungen an Israel geflossen sind.

Die Inflation würde nach Hayes Einschätzung auch dem BTC-Kurs zugutekommen. Schließlich handelt es sich um digitales Gold und einen bekannten Inflationsschutz, weshalb der Bitcoin auch erfunden wurde.

Zudem verweist der Kryptoexperte darauf, dass die Entwicklung von BTC sogar die der Fed-Bilanz um 25.000 % übertroffen hätte. Seine Exposition auf dem Memecoin-Markt wird er allerdings zurückfahren und somit an das aktuelle Umfeld anpassen.

Eine weitere Möglichkeit, um sich gegenüber potenziellen Kursverlusten und die Verwässerung der Neuemission zu schützen sowie die Gewinne im Bullenmarkt zu steigern, sind passive Krypto-Einkommen

Crypto All-Stars bietet neuartige MemeVault-Technologie für passive Krypto-Einkommen

Der DeFi-Markt entwickelt sich kontinuierlich weiter und eine der neusten Innovationen ist die MemeVault-Technologie von Crypto All-Stars. Mit dieser sollen selbst bisher unprofitable Memetoken eine zusätzliche Rendite ermöglichen. Das Konzept hat schnell Begeisterung in der Kryptowelt ausgelöst und schon mehr als 2,48 Mio. USD eingeworben.

Denn es bietet schnelle, unkomplizierte, sichere und besonders lukrative Renditen. Auf diese Weise können die üblichen Probleme wie hohe Mindestinvestitionen, kontinuierliche Recherchen, technische Expertise und mehr vermieden werden. Daher können auch Anfänger endlich besser von den Renditeoptionen des Kryptomarktes profitieren.

Auf der Multi-Chain-Staking-Plattform werden viele der beliebtesten Coins aus diesem Jahr unterstützt. Dies sind unter anderem Shiba Inu, Dogecoin, Turbo, Pepe und viele mehr. Angesichts des großen Angebots von Kryptowährungen und Renditeoptionen, lässt sich das Konzept enorm skalieren.

Ein Vorteil für Vorverkaufsinvestoren ist, dass sie schon vor der ersten Listung ihre Coins staken können. Vergütet wird ihnen derzeit eine Rendite von 506 % pro Jahr. Im Vergleich zu den Kursentwicklungen anderer Kryptowährung ist dies besonders viel. Allerdings sinken die Belohnungen mit der Zunahme der in den Pool eingezahlten Coins.

Der eigene $STARS-Coin spielt eine zentrale Rolle innerhalb des Loyalitätsprogramms und schaltet verschiedene Prämien frei, zu denen bis zu dreimal höhere Renditen zählen. Noch können die Token für 0,0015067 USD gekauft werden. Allerdings findet innerhalb der nächsten Stunden schon die nächste Erhöhung statt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.