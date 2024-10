Die Hewlett Packard Enterprise (HPE) Aktie zeigt sich im Jahresvergleich robust, obwohl sie kürzlich einen leichten Rückgang verzeichnete. Am 19. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 20,69 USD, was einem Tagesverlust von 1,19% entspricht. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs konnte HPE im Vergleich zum Vorjahr ein beachtliches Plus von 23,01% verbuchen. Diese positive Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven IT-Markt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Besonders bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,27, das auf eine möglicherweise attraktive Bewertung hindeutet. Zudem plant HPE für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,52 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,82% entspricht. Diese Zahlen könnten für Anleger, die an stabilen Erträgen interessiert sind, von Bedeutung sein.

