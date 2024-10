Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Der Vorstandsvorsitzende der Hisense Group, Jia Shaoqian, gab gestern auf der Environmental Social and Governance (ESG) Global Leaders Conference 2024 in Shanghai die neue Dual Carbon Pledge des Unternehmens bekannt und erläuterte die jüngsten Initiativen von Hisense, um die grüne Entwicklung zu einem wichtigen Pfeiler beim "Aufbau eines jahrhundertealten Hisense" zu machen.Die Hisense Dual Carbon Pledge sieht vor, dass das Unternehmen bis spätestens 2026 die Kohlenstoffspitze im eigenen Betrieb und bis spätestens 2050 die Kohlenstoffneutralität im eigenen Betrieb erreicht, während gleichzeitig kohlenstoffarme Konzepte in alle Aspekte der Unternehmensführung und der Betriebspraktiken integriert werden."Hisense hat sich das Prinzip der Langfristigkeit zu eigen gemacht und implementiert ESG-Praktiken als Teil unserer,Comprehensive Layout'- und,Global Action'-Strategie, die integraler Bestandteil des Engagements des Unternehmens für die ESG-Entwicklung sind", erklärte Herr Jia. "Das Unternehmen hat ein globales Netz von regionalen,5+1'-Zentren für Forschung, Produktion und Vertrieb aufgebaut. Dies entspricht dem Prinzip,Local for Local', um einen Beitrag zu den lokalen Gemeinschaften zu leisten und ihnen zu dienen und gleichzeitig die Logistikkosten und den Energieverbrauch zu senken."Mit der Vorstellung seines ersten White Papers zur Klimaneutralität konzentriert sich der "Hi GREEN"-Aktionsplan zur Klimaneutralität von Hisense auf drei Schlüsselbereiche, um die Strategie des Unternehmens für einen kohlenstoffarmen Übergang zu unterstützen: die Maximierung der Energieeffizienz, die Beschleunigung der Entwicklung einer kohlenstoffarmen Lieferkette sowie die Iteration und Optimierung von kohlenstoffarmen Produkten und Dienstleistungen.Hisense hat eine globale "Leuchtturmfabrik", drei kohlenstofffreie Fabriken und 14 chinesische grüne Fabriken auf nationaler Ebene errichtet. Im Vergleich zu 2023 will Hisense seine Kohlenstoff-Emissionsintensität bis 2030 um 40 % reduzieren. Bis zum Jahr 2025 plant das Unternehmen, über 2.400 Zulieferer, die etwa 50 % seiner gesamten Zulieferer ausmachen, in sein Kohlenstoffemissionsmanagementsystem einzubeziehen. Darüber hinaus wird Hisense 40 % seiner Zulieferer dazu ermutigen, sich selbst Ziele für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu setzen.Die hochwertigen, energieeffizienten und qualitativ hochwertigen Haushaltsgeräte von Hisense haben das Vertrauen der Nutzer weltweit gewonnen. Hisense wird sich auch in Zukunft für die Erforschung und Entwicklung innovativer grüner Technologien einsetzen, um Millionen von Haushalten weltweit ein besseres Leben zu ermöglichen.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533225/Hisense_Group_Chairman_Jia_Shaoqian_announcing_company_s_Dual_Carbon_Pledge.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-verkundet-dual-carbon-pledge-auf-der-esg-global-leaders-conference-302280940.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5890436