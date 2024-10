CleanSpark verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Die Aktie des Bitcoin-Mining-Unternehmens stieg am 19. Oktober um 9,73% auf 12,86 USD. Dieser jüngste Anstieg fügt sich in eine beeindruckende Entwicklung ein: In den letzten 30 Tagen legte der Kurs um 34,80% zu, während die Jahresperformance sogar bei erstaunlichen 215,20% liegt. Trotz dieser positiven Tendenz bleibt die Aktie mit 92,07% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Potenzial hindeuten könnte.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von CleanSpark zeichnen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 19,33 deutet auf eine mögliche Überbewertung hin, während das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -23,83 die derzeitigen Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt. Anleger sollten diese Zahlen im Kontext der volatilen Kryptowährungsbranche betrachten.

