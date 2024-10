Die Secunet Security Networks AG verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Aktienkurs des IT-Sicherheitsspezialisten stieg am 18. Oktober 2024 um 4,07% auf 95,85 EUR. Diese positive Entwicklung folgt auf die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen in Deutschland und Europa.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant Secunet, eine Dividende von 2,36 EUR je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 1,69% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 21,14 prognostiziert, was auf eine solide Bewertung des Unternehmens hindeutet. Experten sehen weiteres Wachstumspotenzial, insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung und den damit verbundenen Bedarf an IT-Sicherheitslösungen.

