ROUNDUP: Deutsche Bank bekommt neuen Finanzchef von Morgan Stanley

FRANKFURT - Die Deutsche Bank bekommt einen neuen Finanzchef. Der langjährige Amtsinhaber James von Moltke wolle seinen bis Juni 2026 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Konzern am Donnerstagabend in Frankfurt mit. Seine Aufgaben übernehme im kommenden Jahr Raja Akram, der bisherige Vize-Finanzchef der US-Bank Morgan Stanley . An der Vorstandsspitze der Deutschen Bank soll es hingegen keine Änderungen geben: Der Aufsichtsrat stimmte dafür, den Vertrag von Vorstandschef Christian Sewing um drei Jahre bis April 2029 zu verlängern.

ROUNDUP: SAF-Holland will Geschäft bis 2030 bedeutend ausbauen - Aktie gibt nach

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland strebt in den kommenden Jahren eine deutliche Ausweitung seines Geschäfts an. Bis 2030 soll der Umsatz im Vergleich zu 2024 um über die Hälfte auf mehr als 3,0 Milliarden Euro zulegen, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Bessenbach mitteilte. Das entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mindestens rund acht Prozent. Zukäufe sollen mindestens 500 Millionen Euro des Zuwachses ausmachen. Die Aktie gab am Freitag nach zuletzt gutem Lauf dennoch rund anderthalb Prozent nach.

ROUNDUP: Vorsichtiger Ausblick von Energiekontor - Aktie am SDax-Ende

BREMEN - Projektverzögerungen haben das Ergebnis von Energiekontor im vergangenen Jahr belastet. Der Entwickler und Betreiber von Wind- sowie Solarparks musste einen erheblichen Gewinneinbruch hinnehmen. Die Dividende für die Aktionäre soll daher deutlich gekürzt werden. Für das neue Jahr rechnet das Unternehmen zwar wieder mit steigenden Ergebnissen - jedoch bleibt das Umfeld zunächst schwierig. Anleger reagierten zum Wochenschluss hin mit Verkäufen der Aktien.

ROUNDUP 2: Unwetter zerfleddern Gewinn von Finanzkonzern W&W - Aktie sackt ab

KORNWESTHEIM - Die schweren Unwetter im Südwesten haben dem Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) 2024 einen weiteren Gewinneinbruch eingebrockt. Der Überschuss lag mit 36 Millionen Euro über 100 Millionen niedriger als ein Jahr zuvor, wie der Konzern aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Das Versicherungsgeschäft schrieb sogar rote Zahlen. Trotzdem soll die Dividende stabil bleiben.

ROUNDUP: Secunet Security Networks baut aufs zweite Halbjahr - Aktie unter Druck

ESSEN - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks erwartet einen trägen Start ins laufende Jahr. "Das Marktumfeld bleibt 2025 insbesondere in Deutschland im ersten Halbjahr im öffentlichen Sektor durch die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl im Februar herausfordernd", sagte Firmenchef Axel Deininger am Freitag laut Mitteilung. Vor allem im zweiten Halbjahr dürfte aber eine anhaltend starke Nachfrage nach Secunet-Produkten sichtbar werden. Die Aktie gab dennoch nach.

ROUNDUP: Holcim setzt auf Wachstum mit Fokus auf Nachhaltigkeit

ZUG - Der gemessen am Umsatz heute noch weltgrößte Zementkonzern Holcim bereitet sich auf die Zeit ohne das US-Geschäft vor, das in eine eigene Firma eingebracht wird. Die Zeichen stehen auf profitables Wachstum und einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Holcim wird das rasant wachsende Nordamerikageschäft noch vor Jahresmitte als vollständig unabhängiges Unternehmen in die Freiheit entlassen. So kann nach Ansicht des Managements das Wachstumspotenzial in dieser Region besser ausgeschöpft werden.



Weitere Meldungen



-Softwareanbieter Datev profitiert von Digitalisierung im Geschäftsbetrieb -GFT Technologies kauft eigene Aktien für bis zu 15 Millionen Euro zurück -ROUNDUP: Finanzinvestor Warburg Pincus steigt bei Ionos aus - Aktie im Minus -Google liefert KI an Rüstungskonzern Lockheed Martin

-EU-Behörde: Kein grünes Licht für Alzheimer-Medikament von Eli Lilly -Charmeoffensive - Chinas Xi trifft BMW, Siemens, Mercedes und Co. -Deloitte: Autoexporten in die USA droht zweistelliges Minus -UBS übernimmt vollständige Kontrolle über UBS Securities in China -Elektro statt Verbrenner? Wechselbereitschaft zieht nicht an -Selenskyj: Bedingungen für Rohstoffabkommen ändern sich -Boom bei Getränkedosen: Million-Tonnen-Marke geknackt -Neuer Freunde-Tab bringt altes Facebook-Erlebnis zurück -Porsche gibt Ausbaupläne für Teststrecke in Süditalien auf -Reiseverband: Keine Informationen über verletzte Urlauber -ROUNDUP 2/Berichte: Tote nach Erdbeben in Südostasien -Brüssel will mehr Hilfe für Weinbauern ermöglichen

-ROUNDUP/Kein Höhenlimit: Bundesgerichtshof klärt, was eine Hecke ist -Ministerium muss SMS von Lindner an Porsche-Chef herausgeben -Dortmund? Bayern? Neue Spekulationen um Rangnick

-Es gab schon Rechtsstreit um die App: SWR stellt 'Newszone' ein -Flick sauer: Barcelona gegen Dortmund ohne verletzten Olmo -Kehl warnt BVB-Profis: Schauen ganz genau, wer Kurs mitgeht°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005140008, US6174464486, DE0005313506, CH0012214059, DE0008051004, DE0007276503, DE0009653386, DE000SAFH001