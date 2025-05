secunet hat solide Ergebnisse für Q1 2025 vorgelegt, die den vorläufigen Zahlen entsprechen, und die Jahresprognose bestätigt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 36% auf 78,3?Mio.?EUR, das EBIT drehte ins Plus und lag bei 1,8?Mio.?EUR (Q1 2024: -5,6?Mio.?EUR). Wachstumstreiber waren starke Auslieferungen im Public Sector sowie zweistellige Zuwächse im In- und Ausland. Trotz der guten operativen Entwicklung blieb der Auftragsbestand mit 202?Mio.?EUR im Jahresvergleich stabil, mit einem Auftragseingang von rund 76?Mio.?EUR. Das Management bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr, deutete im Earnings Call jedoch das Potenzial möglicher positiver Effekte durch bevorstehende Haushaltsentscheidungen im öffentlichen Sektor. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Halten-Empfehlung und heben das Kursziel leicht auf 180,00?EUR an (zuvor: 175,00?EUR). Der CEO und CFO von secunet werden an der virtuellen A&D-Konferenz von mwb research am 20. Mai 2025 teilnehmen. Zur Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-14-30/YSN-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG