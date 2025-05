Die secunet-Gruppe ist ein deutscher Anbieter von Cybersicherheitslösungen. secunet bietet Kunden aus dem öffentlichen Sektor sowie Unternehmen aus der Privatwirtschaft ein breites Portfolio an Produkten und Beratungsdienstleistungen zum Schutz von Daten, Infrastrukturen und digitalen Identitäten sowie zur sicheren Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 20.05.2025 um 14:30 Uhr im Rahmen der Defense & Security Conference einen Online-Roundtable mit Axel Deininger, CEO der 4C Strategies Group und mit Jessica Nospers, CFO. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-14-30/YSN-GR zur Verfügung gestellt.