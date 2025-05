HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage der Nutzfahrzeugindustrie sei im ersten Quartal wie erwartet gering gewesen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der Unsicherheit auf den Märkten in Nordamerika und Indien kürzte er seine diesjährige Gewinnschätzung je Aktie. Im kommenden Jahr sei aber weiterhin eine zyklische Erholung zu erwarten, mit der er auch seine Kurszielerhöhung begründete./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 08:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 08:27 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SAFH001