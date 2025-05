Mitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor nimmt im ersten Quartal 2025 Fahrt auf

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat die Projektentwicklung und die Erweiterung des Eigenbestands im ersten Quartal 2025 kräftig vorangetrieben. Mehrere Projekte im In- und Ausland befinden sich in bereits fortgeschrittenen Verkaufsprozessen. Eine Vielzahl genehmigter und bezuschlagter Projekte sorgt für zusätzliches Veräußerungs- und Ausbaupotenzial.

Im ersten Quartal 2025 hat Energiekontor den Solarpark Letschin in Brandenburg mit einer Gesamtnennkapazität von 60,0 Megawattpeak planmäßig in Betrieb genommen und in den konzerneigenen Bestand überführt. Der Solarpark verfügt über einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) und trägt seit März 2025 zu den Erträgen des Stromerzeugungssegments von Energiekontor bei. Die ...

