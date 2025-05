Deutsche Bank verstärkt Bitcoin-Engagement durch Strategy-Aktien

Die Stimmung am Kryptomarkt könnte nicht besser sein. Seit der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar gestiegen ist, sind Investoren in Feierlaune, was auch bei vielen Altcoins zu massiven Kurssteigerungen führt. Das zieht auch die Aufmerksamkeit vieler Unternehmen auf sich, die selbst mit dem Gedanken spielen, in Bitcoin zu investieren. Die Deutsche Bank hat nun einen indirekten Weg gewählt, um an der Bitcoin-Rallye teilzuhaben.

Deutsche Bank erhöht Investment in Strategy-Aktien um 30 Millionen Dollar

Die Deutsche Bank ist das größte Kreditinstitut in Deutschland. Während man in Deutschland mit Bitcoin-Investitionen von unternehmerischer Seite noch zögerlich umgeht, hat die Deutsche Bank mit dem Kauf von Strategy-Aktien einen gangbaren Weg gefunden, um von der Bitcoin-Rallye zu profitieren.

Strategy gehört neben BlackRock und Satoshi Nakamoto zu den größten Bitcoin-Walen der Welt und besitzt inzwischen Bitcoin im Wert von 59 Milliarden Dollar. Die Deutsche Bank hat ihr Investment in Strategy im ersten Quartal des Jahres um 30 Millionen Dollar erhöht, wie nun bekannt wurde. Insgesamt besitzt die Deutsche Bank nun Strategy-Aktien im Wert von 217 Millionen Dollar.

Positive Aussichten für Bitcoin-Kursentwicklung

Die Aktien wurden zu einem Durchschnittspreis von 310 Dollar gekauft und liegen damit schon deutlich im Plus, da Strategy aktuell bei 369 Dollar notiert. Damit wird schnell klar, dass man bei der deutschen Bank von weiter steigenden Bitcoin-Kursen ausgeht.

Mit dieser Prognose ist das Unternehmen nicht allein. Die meisten Experten gehen davon aus, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch auf über 200.000 Dollar steigen wird. Damit würde nicht nur der Strategy-Kurs nochmal ordentlich steigen, was die Deutsche Bank mit ihren Investments weiter ins Plus bringt, auch zahlreiche Altcoins dürften dadurch explodieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.