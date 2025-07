Der DAX hat sich am Donnerstag nur knapp im grünen Bereich behauptet. Der deutsche Leitindex legte am Ende des Tages um 0,23 Prozent auf 24.295,93 Punkte zu. Zwischenzeitlich deutlich höhere Gewinne verkauften Anleger im Tagesverlauf wieder ab. Auch der MDAX schloss bei 31.633,56 Zählern mit einem moderaten Plus von 0,38 Prozent.Die Europäische Zentralbank ließ die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert. Aussagen zur weiteren Zinspolitik sorgten jedoch für Zurückhaltung: Eine Zinssenkung im September ...

