Die Fairfax Financial HoldingsPref I Aktie zeigt bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld. Am 18. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 18,85 CAD, was einem Anstieg von 0,59% gegenüber dem Vortag entspricht. Diese positive Entwicklung setzt sich in einem breiteren Trend fort, der die Aktie in den letzten 12 Monaten um beeindruckende 28,41% steigen ließ.

Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders attraktiv für Investoren ist die Dividendenpolitik des Unternehmens. Im Geschäftsjahr 2022 schüttete Fairfax Financial HoldingsPref I eine Dividende von 0,8318 CAD je Aktie aus, was einer Rendite von 5,87% entsprach. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte ein Grund für das anhaltende Interesse der Anleger sein, trotz der aktuellen Marktvolatilität.

