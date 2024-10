Die Nippon Telegraph & Telephone Corp (NTT) Aktie verzeichnete in den letzten Wochen einen leichten Rückgang. Am 19. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 0,985 USD, was einem Tagesverlust von 0,54% entspricht. Über den letzten Monat betrachtet, sank der Kurs um 4,55%. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt das Unternehmen solide Finanzkennzahlen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2024 wird mit 1,16 angegeben, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Zudem zahlt NTT im laufenden Geschäftsjahr eine attraktive Dividende von 5,10 USD je Aktie, was einer Rendite von 2,84% entspricht.

Positive Cashflow-Entwicklung

Besonders hervorzuheben ist das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von aktuell 0,04, was auf eine starke Cashflow-Generierung hinweist. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 liegt mit 12,12 auf einem moderaten Niveau. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass NTT trotz des jüngsten Kursrückgangs finanziell gut aufgestellt ist und weiterhin Potenzial für Investoren bieten könnte.

