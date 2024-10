Die Fagerhult AB Aktie verzeichnete in den letzten Wochen eine enttäuschende Entwicklung. Am 18. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 5,125 EUR, was einem Rückgang von 0,68% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders besorgniserregend ist der einmonatige Kursverlust von 10,95%. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 17,08% weiterhin robust. Die Marktkapitalisierung des schwedischen Beleuchtungsspezialisten beläuft sich derzeit auf 908,1 Millionen EUR.

Solide Fundamentaldaten trotz Kursrückgang

Ungeachtet der jüngsten Kursschwäche weist Fagerhult AB weiterhin solide Fundamentaldaten auf. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,11 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 0,75 erscheint die Aktie nach gängigen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen zudem eine attraktive Dividende von 1,80 EUR je Aktie, was einer Rendite von 2,52% entspricht. Anleger sollten die weitere Kursentwicklung aufmerksam beobachten.

