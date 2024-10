Die Baidu-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursanstieg, nachdem Berichte über Gespräche zwischen dem chinesischen Technologieunternehmen und Apple an die Öffentlichkeit gelangten. Laut Insider-Informationen verhandeln die beiden Unternehmen über eine mögliche Integration von Baidus KI-Modellen in die für den chinesischen Markt bestimmten iPhones. Diese Nachricht löste bei Anlegern große Aufmerksamkeit aus und führte zu einem Anstieg des Aktienkurses um 2,54% auf 94,45 USD.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 24,8 Milliarden Euro bleibt Baidu ein bedeutender Akteur im chinesischen Technologiesektor. Trotz des jüngsten Kursanstiegs verzeichnet die Aktie auf Monatssicht einen Rückgang von 10,59%, was die Volatilität des Marktes widerspiegelt. Anleger beobachten gespannt die weitere Entwicklung der Gespräche mit Apple und deren potenzielle Auswirkungen auf Baidus Geschäftsmodell.

