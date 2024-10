Die Apple-Aktie nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 237,49 USD, was das anhaltende Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Der jüngste Erfolg des Technologieriesen lässt sich vor allem auf die beeindruckende Performance in China zurückführen. Die neueste iPhone-Generation verzeichnete dort in den ersten drei Wochen nach der Markteinführung einen Verkaufsanstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmodell. Besonders die Premium-Versionen Pro und Pro Max erfreuten sich großer Beliebtheit, was zu einem signifikanten Umsatzwachstum führte.

Expansion im Unternehmenssektor

Apple plant zudem, seinen Dienst Business Connect auszubauen. Künftig sollen auch reine Online-Unternehmen Profile erstellen können, was ihre Präsenz in Apple-Diensten verstärken wird. Diese strategische Erweiterung umfasst verbesserte E-Mail-Darstellungen und eine geplante automatische Firmennamensanzeige bei Anrufen. Mit über einer Milliarde aktiver Geräte positioniert sich Apple damit als zentrale Plattform für Unternehmen zur Kundenkommunikation und intensiviert den Wettbewerb im Bereich der digitalen Geschäftslösungen.

