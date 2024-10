Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Mit einer Marktkapitalisierung von 388,5 Millionen Euro zeigt das Immobilienunternehmen eine positive Tendenz. Im vergangenen Monat konnte die Aktie um beachtliche 14,58% zulegen, was das wachsende Interesse der Investoren widerspiegelt. Diese Aufwärtsbewegung setzt sich im Jahresvergleich fort, mit einem Plus von 18,92%. Besonders hervorzuheben ist, dass der aktuelle Kurs von 2,20 Euro 21,82% über dem 52-Wochen-Tief liegt, was auf eine solide Erholung hindeutet.

Dividendenrendite weckt Aufmerksamkeit

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant WCM AG eine Dividendenausschüttung von 0,11 Euro je Aktie. Dies entspricht einer attraktiven Dividendenrendite von 5,79%, die für Anleger besonders interessant sein dürfte. Trotz eines negativen Kurs-Gewinn-Verhältnisses bleibt die Aktie im Blickfeld der Investoren, nicht zuletzt aufgrund der positiven Kursentwicklung der letzten Monate.

Anzeige

WCM AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue WCM AG-Analyse vom 19. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten WCM AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für WCM AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

WCM AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...