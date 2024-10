Die New Work SE, Betreiber der Geschäftsnetzwerk-Plattform XING, verzeichnet eine moderate Aufwärtsbewegung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 64,10 EUR (Stand: 18. Oktober) konnte die Aktie im Vergleich zum Vormonat um 0,16% zulegen. Diese leichte Erholung erfolgt nach einer schwierigen Phase, in der die Aktie innerhalb eines Jahres um 19,07% an Wert verlor.

Finanzkennzahlen im Fokus

Trotz der jüngsten Kursgewinne notiert die New Work Aktie weiterhin 23,56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 1,52% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 29,63 prognostiziert, während das aktuelle KGV basierend auf den jüngsten Daten bei etwa 9,78 liegt.

