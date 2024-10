Die Ypsomed Holding AG verzeichnet positive Entwicklungen. Das Unternehmen hat kürzlich eine neue Produktionshalle im deutschen Schwerin eingeweiht, was auf Expansionspläne hindeutet. Diese strategische Erweiterung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider: Am 26. September 2024 erreichte die Ypsomed-Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 439,00 CHF. Trotz leichter Schwankungen in den letzten Tagen zeigt der Kurs eine insgesamt positive Tendenz.

Finanzkennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 6,0 Milliarden Euro und einem aktuellen Kurs von 438,25 Euro (Stand: 18. Oktober 2024) präsentiert sich Ypsomed als solides Investment. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis für 2024 wird mit 8,96 angegeben, während die Dividendenrendite bei 0,25% liegt. Diese Zahlen unterstreichen die stabile Position des Unternehmens im Bereich der Medizintechnik.

