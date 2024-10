Die Ericsson (B) Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung. Mit einem Kursanstieg von 2,26% auf 7,767 EUR am 18. Oktober 2024 setzt der schwedische Telekommunikationsriese seinen positiven Trend fort. Besonders beeindruckend ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 77,88%. Diese Dynamik spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in Ericssons Strategie und Marktposition wider, insbesondere im Bereich der 5G-Technologie.

Attraktive Dividende für 2024 angekündigt

Für das Geschäftsjahr 2024 hat Ericsson eine Dividende von 2,70 EUR je Aktie angekündigt, was einer attraktiven Rendite von 4,18% entspricht. Diese Ausschüttung unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens und dessen Engagement, Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,10 für 2024 bleibt die Ericsson (B) Aktie für Anleger interessant, die nach einem etablierten Player im Technologiesektor suchen.

