Nicht nur der Teufel trägt Prada, auch der Astonaut wird das bald tun. In einer Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Axiom Space entwickelt die Luxusmodemarke neue Raumanzüge für die NASA. Diese sollen für die Artemis-III-Mondmission im Herbst 2026 eingesetzt werden. Die Anzüge wurden auf dem Internationalen Astronautenkongress in Mailand am Mittwoch vorgestellt. Es handelt sich um dicke und feuerfeste Einteiler (90 Kilogramm schwer) mit massivem Helm, einem Rucksack und schweren Stiefeln. Optisch ...

