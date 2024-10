Die Bertrandt AG, ein führender Engineering-Partner in Europa, verzeichnet trotz anhaltender Herausforderungen in der Automobilbranche eine positive Entwicklung. Der Aktienkurs des Unternehmens konnte im letzten Monat um beachtliche 3,86% zulegen und notiert derzeit bei 21,50 EUR. Diese Aufwärtsbewegung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wider.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Besonders bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,19, welches auf eine potenzielle Unterbewertung der Aktie hindeutet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,67 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt und unterstreicht die attraktive Bewertung. Mit einer für 2024 prognostizierten Dividende von 1,20 EUR je Aktie und einer Dividendenrendite von 2,65% bleibt Bertrandt für Anleger interessant, die Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen.

