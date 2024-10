Die Jumia Technologies AG, oft als das "Amazon Afrikas" bezeichnet, verzeichnet eine leichte Erholung an der Börse. Am 19. Oktober 2024 stieg der Aktienkurs um 0,67% auf 4,52 EUR. Trotz eines Monatsrückgangs von 5,83% zeigt die Jahresentwicklung mit einem Plus von 93,99% eine positive Tendenz. Das Unternehmen, das einen führenden Online-Marktplatz in Afrika betreibt, kämpft weiterhin mit finanziellen Herausforderungen. Der jüngste Cashflow pro Aktie lag bei -0,95 EUR, was auf anhaltende Verluste hindeutet.

Fokus auf Effizienzsteigerung und Marktexpansion

Jumia setzt verstärkt auf die Optimierung seiner Betriebsabläufe, um den Weg zur Profitabilität zu ebnen. Das Unternehmen expandiert seine Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Online-Zahlungen mit JumiaPay und der Logistik. Trotz der Risiken in den volatilen [...]

