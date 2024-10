Die XBiotech Aktie zeigt sich im aktuellen Marktumfeld robust. Mit einem Kurs von 6,95 EUR (Stand: 19. Oktober 2024) konnte das Papier in den letzten 30 Tagen um 2,96% zulegen. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance: Ein Plus von 85,83% unterstreicht das wachsende Investoreninteresse an dem Biotechnologie-Unternehmen aus Austin, Texas. Trotz dieser positiven Entwicklung notiert die Aktie noch 37,05% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Potenzial hindeuten könnte.

Hohe Bewertung erfordert Vorsicht

Anleger sollten jedoch die hohe Bewertung im Auge behalten. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 705,73 erscheint die Aktie überbewertet. Auch das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis von -11,31 mahnt zur Vorsicht. Diese Kennzahlen spiegeln die Herausforderungen wider, denen sich XBiotech bei der Entwicklung seiner innovativen Antikörper-Therapien gegenübersieht.

