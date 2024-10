Die Equillium Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung. Am 19. Oktober 2024 schloss der Kurs bei 1,05 EUR, was einem Anstieg von 0,96% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Die Aktie konnte um 66,67% zulegen. Auch auf Monatssicht zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend mit einem Plus von 38,67%. Diese positive Dynamik spiegelt das wachsende Interesse an dem Biotechnologieunternehmen wider, das sich auf die Entwicklung von Therapien für schwere Autoimmun- und Entzündungskrankheiten spezialisiert hat.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz des Kursanstiegs bleiben einige finanzielle Kennzahlen herausfordernd. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,03, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -1,71 und das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 von -1,83 zeigen, dass Equillium noch nicht profitabel arbeitet. Dennoch scheint der Markt optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens zu sein.

