Die weltweiten Zentralbanken haben damit begonnen, ihre Zinssenkungszyklen einzuleiten. Nach einer Phase historisch hoher Zinsen läutet dies eine Phase der geldpolitischen Lockerung ein. Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom Bust Reports, erklärt: Viele kleinere Zentralbanken wie die Schweizer Nationalbank, die Bank of Canada und die Bank of England haben bereits den ersten Schritt gemacht. Auch die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank sind dabei, die Zinsen zu senken. Weitere Schritte werden folgen.