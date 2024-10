Am Freitag beeindruckte der Silberpreis am Rohstoff-Markt mit ungewohnt kräftig steigenden Notierungen. Ab Mittag erhöhte sich das Kauf-Volumen bei Silber immer mehr, am Abend endete das Edelmetall mit einem Tagesplus von über sechs Prozent auf einem neuen 12-Jahres-Hoch. Was dahinter steckt und wie Anleger nun profitieren können. Anleger, die bereits in Silber engagiert sind, können sich freuen. Allein am Freitag schoss der Preis für eine Feinunze Silber am Spotmarkt um 6,3 Prozent nach oben und ...

