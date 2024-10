In diesem Video stellt der Sprecher verschiedene Börsenbetreiber vor, die lokal oft Monopole sind und in den letzten 10-15 Jahren gut performt haben. Börsen verdienen nicht nur an Transaktionsgebühren, sondern auch durch Datenverkäufe, Derivate und Backoffice-Dienstleistungen. Diese Geschäftsmodelle sind defensiv und bieten Inflationsschutz. Der Sprecher geht auf verschiedene Börsen ein: Zusätzlich erwähnt der Sprecher alternative Börsen und Marketmaker wie Lang & Schwarz, die von Retail-Trading-Apps profitieren. Es wird auch auf regulatorische Änderungen wie Payment for Order Flow in der EU eingegangen. Abschließend gibt es Hinweise auf persönliche Investitionen und die Aufforderung an das Publikum, eigene Ideen zu teilen....

