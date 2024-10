Halle/Bonn (ots) -Sören Pellmann (Die Linke) ist überzeugt, die Linke müsse trotz ihrer Krise "nicht alle Inhalte neu erfinden". Beim Parteitag in Halle sagte der Bundestags-Gruppenvorsitzende der Partei im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Die Linke ist ganz klar die Friedenspartei. Die Linke ist die Partei der Mieterinnen und Mieter. Die Linke ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit."Insbesondere in der Friedensfrage habe seine Partei "eine sehr klare Agenda, einen sehr klaren Kompass". Deshalb lehne man "Waffenlieferungen in jede Gebiete" ab. Und das gelte auch für die Ukraine. "Das schließt nicht aus, dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat und auch entsprechend sich Waffen dafür besorgen kann." Aus einer "historischen Verantwortung" dürften aber keine Waffen aus Deutschland dorthin geliefert werden. "Schon gar keine Waffen, die nicht nur zur Verteidigung dienen", so Sören Pellmann.Das komplette Interview sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5890558