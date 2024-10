Kaum ein Unternehmen schüttet so sicher Dividenden aus wie Johnson & Johnson. Und seit 62 Jahren steigen sie kontinuierlich und krisensicher."Ich will nicht viele gute Investitionen, sondern einige wenige exzellente", hat der legendäre Investor Philip Fisher einmal gesagt. "Wenn beim Kauf einer Aktie alles richtig gemacht wurde, ist es fast nie an der Zeit, sie zu verkaufen." Genau so einer Aktie wollen wir uns heute im Dividenden-Radar widmen, dem Ausnahme-Dividendenwert Johnson & Johnson (J&J). Die Aktie ist ein sogenannter "One Decision Stock", den man einmal kauft und langfristig hält, ohne die Notwendigkeit weiterer Entscheidungen. Diese Aktien zeichnen sich durch dauerhafte, starke …