Krypto Experte: Der Markt unterschätzt das Ethereum-Ökosystem

Ethereum springt wieder etwas an und kann in den letzten sieben Tagen um rund 7,5 Prozent zulegen. Damit notiert ETH aktuell bei rund 2.650 US-Dollar, die Bewertung erreicht 320 Milliarden US-Dollar. Im laufenden Jahr konnte sich Ethereum wieder deutlich ins Plus schieben. Dennoch bleibt ETH mit 15 Prozent Year-to-Date deutlich hinter anderen Kryptowährungen zurück. In der Top 10 lief sogar nur XRP schlechter.

Nichtsdestotrotz könnte genau diese Entwicklung Aufholpotenzial statuieren - denn führende Analysten halten ETH mitunter für unterbewertet. Vorsicht ist jedoch natürlich weiterhin geboten. Denn der Markt hat meist gute Argumente für eine konkrete Bewertung. Unterbewertungen lösen sich - sofern es sie wirklich gibt - irgendwann auf, doch dies erfordert meist Geduld. Was spricht also für die Unterbewertung von Ethereum?

Layer-2 boomen weiter: Ist Ethereum unterbewertet?

Die Metrik "Layer 2 Weekly Engagement" misst grundsätzlich die Anzahl der wöchentlich aktiven Adressen, die auf Ethereum Layer-2-Netzwerken interagieren. Diese zeigt also, wie viele Nutzer regelmäßig Layer-2-Technologien verwenden, um Transaktionen effizienter und günstiger durchzuführen. Ein steigendes Engagement signalisiert eine wachsende Akzeptanz und Nutzung von Layer-2-Lösungen.

Der folgende Analyst betont nun, dass die aktuelle Nutzung von Ethereum Layer-2-Netzwerken enorm ansteigt. Mit 9,65 Millionen aktiven wöchentlichen Adressen sieht er einen klaren Trend zur Massenadoption. Dieser erwartet, dass diese Zahl bis 2025 um das Zehnfache steigt, da immer mehr Menschen Web3-Technologien nutzen werden. Seiner Ansicht nach wird dieser Trend durch den kommenden Bullenmarkt noch verstärkt. Daraus ergebe sich massiv Potenzial für das Ethereum-Ökosystem. Dies könnte entscheidend für die Einführung von dezentralen Anwendungen und massiver Nutzerbasis im Web3-Sektor sein.

People still underestimate how high active users will soar in the Ethereum Ecosystem this bull run!



We're already hitting 9.65M weekly active addresses on ETH Layer 2s - expect this to 10x in 2025.



Web3 mass adoption is coming!!!

Die stark steigende Nutzung von Ethereum Layer-2-Netzwerken offenbart nun also, dass Ethereum möglicherweise unterbewertet ist. Mit wöchentlich fast 10 Millionen aktiven Adressen und prognostiziert starkem Wachstum bis 2025 wird die Nachfrage nach Ethereum erheblich steigen. Wenn Ethereum weiterhin die Basis für Web3 und dezentrale Anwendungen bleibt, könnte sich dies in einem erheblichen Preisanstieg widerspiegeln.

Ethereum auf 10.000 $? Das müsste passieren

Dabei bleiben die Kursziele für Ethereum in der Breite optimistisch. Der folgende Trader bleibt mittelfristig bullisch für Ethereum. Zunächst müsse Ethereum die Marke von 3000 US-Dollar durchbrechen, bevor größere Kursziele in den Blick kommen. Basierend auf den letzten beiden Bullenmärkten hält er ein langfristiges Kursziel von über 20.000 US-Dollar für möglich. Kurzfristig bleibt der Trader jedoch bei seinem bisherigen Zielbereich von 8000 bis 10.000 US-Dollar. Doch bereits damit könnte sich ein Investment in Ethereum im Bull-Run ungefähr vervierfachen.

ETH: Need some work to do right now, first need to cross $3000 and if we check last two bull markets then a target of over $20K possible, but right now we will stick with our previous target of $8k-$10k.

Ethereum-Layer 2 Pepe Unchained explodiert immer weiter - jetzt kaufen?

Das Ethereum-Ökosystem wächst im Jahr 2024 munter weiter. Immer mehr Layer-2 überzeugen mit starkem Wachstum und verfolgen mitunter auch spezialisierte Visionen. So gibt es L2 für Gaming oder DeFi. Pepe Unchained möchte jetzt die erste Ethereum-Layer-2 für Meme-Coins sein.

Pepe Unchained (PEPU) hat sich in kurzer Zeit als eines der vielversprechendsten Krypto-Projekte des Jahres etabliert. Innerhalb weniger Monate sammelte das Projekt im Rahmen des Presales über 20 Millionen US-Dollar ein. Das Hauptziel von Pepe Unchained liegt in der Entwicklung einer speziellen Layer-2-Lösung, die auf Meme-Coins zugeschnitten ist. Diese Technologie soll also grundsätzlich Transaktionen effizienter und kostengünstiger gestalten und gleichzeitig die Skalierungsprobleme von Ethereum lösen. Doch Pepe Unchained verfolgt eine noch größere Vision.

Hier möchte Pepe Unchained nicht nur ein weiterer Meme-Coin sein, sondern ein vollständiges Krypto-Ökosystem schaffen. Mit der Layer-2-Lösung sollen schnellere und preiswertere Transaktionen möglich werden. Vor allem für Meme-Coin-Trader, die sich oft über hohe Gebühren im Ethereum-Netzwerk beschweren, könnte dies von großem Nutzen sein. Während Transaktionen auf Ethereum in Spitzenzeiten oft extrem teuer sind, bietet die Layer-2-Lösung von Pepe Unchained eine erschwingliche Alternative.

Ein zentrales Element des Projekts ist die Schaffung einer dezentralen Börse (DEX), die auf der Layer-2-Technologie basiert. Darüber hinaus wird ein Blockchain-Explorer entwickelt, der für mehr Transparenz sorgen soll. Pepe Unchained legt zudem großen Wert auf die Förderung von Entwicklern. Mit dem "Pepe Frens with Benefits"-Programm bietet das Projekt finanzielle Anreize, um innovative Anwendungen auf der Layer-2-Plattform zu entwickeln. Langfristig möchte das Projekt eine aktive Entwicklergemeinschaft etablieren, die das Wachstum des Ökosystems vorantreibt.

Wer jetzt in Pepe Unchained investieren möchte, kann die Website besuchen, das Wallet verbinden und einfach ETH, USDT oder BNB gegen PEPU tauschen. Alternativ ist auch die Zahlung via Kreditkarte möglich. Bereits in rund 24 Stunden folgt hier die nächste Preiserhöhung. Ferner ist direkt nach dem Kauf von PEPU das Staking der Token möglich. Die Höhe der passiven Belohnungen beläuft sich aktuell noch auf mehr als 100 Prozent APX.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.