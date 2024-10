ElringKlinger, der renommierte Automobilzulieferer, zeigt sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Marktumfeld. Der Aktienkurs verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen Stand von 4,05 EUR, was einer stabilen Performance im Vergleich zum Vortag entspricht. Trotz eines Rückgangs von 7,53% im letzten Monat liegt die Aktie derzeit 4,14% über ihrem 52-Wochen-Tief. Dies unterstreicht die relative Stärke des Unternehmens in einem volatilen Branchenumfeld.

Solide Finanzkennzahlen stützen Unternehmensperspektive

Die aktuellen Finanzkennzahlen von ElringKlinger zeichnen ein positives Bild. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,14 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 1,98 erscheint die Aktie nach gängigen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,15 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,48% entspricht. Diese Zahlen [...]

