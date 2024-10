© Foto: Silas Stein/dpa



In der Healthcare-Branche gibt es immer wieder Unternehmen, die regelrecht durchstarten. Hier sind neun, die sich in diesem Jahr bereits verdoppelt haben und Analysten zufolge noch einmal verdoppeln können.Die Healthcare-Branche verzeichnet 2024 einige der beeindruckendsten Kursgewinne, und gleich neun Aktien haben sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt - doch Analysten sehen immer noch enormes Potenzial. Trotz des bisherigen Anstiegs könnten diese Aktien laut einer Analyse von CNBC, die über 85.000 globale Unternehmen untersucht hat, in den nächsten 12 Monaten um weitere 100 Prozent oder mehr zulegen. Unter den Unternehmen, die zu den potenziellen Gewinnern gehören, finden sich …