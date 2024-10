NEW YORK (IT-Times) - Pony.ai, ein führender Akteur für autonomes Fahren in China, bereitet den Börsengang in den USA vor, um das Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Pony.ai, einer der führenden chinesischen Entwickler autonomer Fahrsysteme, beantragt den Börsengang in den USA. Dazu wurden am 17....

Den vollständigen Artikel lesen ...