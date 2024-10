Ethereum lag lange hinter dem Bitcoin zurück - Startet jetzt die Aufholrallye?

Obwohl es fast so aussieht, als würde auch in diesem Oktober ein anhaltender Bull Run starten, gibt es einen großen Coin, der bislang hinterherhinkt. Die Rede ist von der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum. Seit der Einführung der börsengehandelten Fonds gehörte Ether zu den größten Enttäuschungen für Anleger. Die Korrektur hat den Kurs stark gebeutelt und trotz einer Rallye in den letzten Wochen hängt der Kurs noch weit hinter der Entwicklung des Bitcoins zurück. Könnte bald die Aufholrallye starten?

(Im direkten Vergleich mit dem Bitcoin zog Ethereum in den letzten Monaten eindeutig den kürzeren - Quelle: Tradingview.com)

Der ETH/BTC Chart zeigt eine Bodenbildung an

Trotz der relativen Schwäche von Ethereum im direkten Vergleich mit dem Bitcoin wird schnell ersichtlich, dass die Situation sich bald ändern könnte. Denn der Kurs scheint einen Boden gefunden zu haben und auch MACD zeigt ein Kaufsignal an.

Damit könnte Ether bald eine starke Aufholrallye starten. Der Kurs steht noch tief genug, um für Wale einen hervorragenden Einstieg zu bieten. Damit wird eine Rallye in Ethereum sehr wahrscheinlich, vor allem da der Bitcoin relativ sicher an seinem Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar liegt, eine temporäre Korrektur einlegen sollte.

(Der ETH/BTC Chart hat einen Boden gebildet und auch der MACD zeigt ein Kaufsignal an - Quelle: Tradingview.com)

Auch die Ethereum-ETFs erzielen derzeit immer häufiger Zuflüsse, was zeigt, dass auch institutionelle Investoren das Vertrauen in den größten Altcoin zurückgefunden haben. Zudem ist das Sentiment sehr positiv. Das zeigt der Ethereum Fear & Greed Index, der mit über 70 Punkten im perfekten Bereich liegt.

Es sieht also sehr gut dafür aus, dass Ether Investoren ebenfalls bald wieder glücklich machen könnte. Davon könnte auch das ganze Ethereum-Ökosystem stark profitieren. Besonders gute Chancen auf eine Vervielfachung seines Kurses hat derzeit Pepe Unchained ($PEPU), da er Ethereum um eine neue Layer-2-Lösung erweitert.

So profitiert $PEPU vom Ethereum-Anstieg

Was Pepe Unchained so besonders macht, ist, dass der Coin bei einem Anstieg in Ethereum sehr gute Chancen hat, mit hochgezogen zu werden. Doch auch wenn der Ether-Kurs die Aufholrallye nicht schafft, hat $PEPU das Potenzial auf extrem hohe Renditen. Pepe Unchained hat nämlich eine eigene Blockchain und dürfte der erste Meme Coin sein, der Ethereum um eine Layer 2 erweitert. Das bringt zahlreiche Möglichkeiten und enormes Kurspotenzial mit sich.

(Die Blockchain von $PEPU ist unglaublich effizient und sorgt schon jetzt für Aufsehen am Kryptomarkt - Quelle: pepeunchained.com)

Die $PEPU-Blockchain ist extrem effizient, was wohl daran liegt, dass sie komplett neu ist und damit dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die PEPU-Chain schafft die Abwicklung von Transaktionen deutlich schneller und günstiger als Ethereum. Damit könnte sie bald auch von vielen anderen Entwicklern für ihre Projekte genutzt werden. So könnte ein eigenes $PEPU-Ökosystem entstehen, was zu einer Kursexplosion von $PEPU führen könnte.

Anleger scheinen das Potenzial des Coins jedenfalls schon zu erkennen, denn bereits jetzt ist die Vorverkaufssumme von Pepe Unchained auf beinahe 21 Mio. US-Dollar explodiert. Es sieht also so aus, dass $PEPU mehrere Tausend Prozent Gewinn nach dem Handelsstart erzielen könnte. Immerhin finden sich unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung in erster Linie welche, die eine eigene Blockchain haben. Die Chance, bei einem solchen Coin früh zu investieren, ergibt sich nicht alle Tage. Für Anleger könnte also genau jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt sein, denn in 24 Stunden erhöht sich der Vorverkaufspreis für die $PEPU-Token.

